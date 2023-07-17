Михаил Грушевский допустил вероятность ухода селекционного отдела ЦСКА

Шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал трансферную политику московского клуба и назвал позиции, нуждающиеся в усилении.

«Наша селекция должна себя показать. На выход сработали в плане ухода Медины, а на вход пока тишина. А нужно пошуметь на трансферном рынке, нужно усиливать состав.

С учётом того, что продали Медину и непонятна дальнейшая судьба Караскаля, нужны ребята в атакующую группу. Нам нужен условный Юсуф Языджи, который при тренере Березуцком во второй части чемпионата играл фактически нападающего. Нам нужен такой игрок, который может сыграть и нападающего, и второго нападающего, и исполнителя стандартов. Потому что Медина был исполнителем стандартов, а в сегодняшнем матче было заметно, что его не хватает. Нам нужен игрок такого плана.

Про Юсуфа я говорю чисто абстрактно, потому что не знаю, подходит ли он под тренерскую концепцию Федотова. Но нужен игрок, который будет исполнять стандарты. Хотя бы так, как сегодня Зайнутдинов со штрафного пробил. Атакующую группу, безусловно, нужно усиливать.

Если наш селекционный отдел не сработает талантливо на вход, то такому селекционному отделу надо будет талантливо идти на выход», – сказал Грушевский Metaratings.