Мексика обыграла Панаму и в 12-й раз стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ

В ночь на 17 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США) состоялся финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ. В финале встретились сборная Мексики и сборная Панамы. Победу одержала сборная Мексики, выигравшая со счётом 1:0.
Единственный гол встречи был забит лишь на 88-й минуте. Автором золотого гола для Мексики стал нападающий Сантьяго Хименес, представляющий «Фейенорд».
По количеству ударов Мексика была ближе к победе. 23 удара против 14 от Панамы. Владение мячом оказалось примерно равным: 52% Мексики против 48% Панамы.
Мексика стала обладателем турнира в 12 раз, увеличив свой отрыв по количеству титулов от США, обладающих лишь семью титулами.
Турнир проводится каждые два года. С 1989 года, когда чемпионом стала Коста-Рика, Золотой кубок оказывался только в руках американцев или мексиканцев.
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