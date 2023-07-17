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Мексика обыграла Панаму и в 12-й раз стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ

В ночь на 17 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США) состоялся финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ. В финале встретились сборная Мексики и сборная Панамы. Победу одержала сборная Мексики, выигравшая со счётом 1:0.

Единственный гол встречи был забит лишь на 88-й минуте. Автором золотого гола для Мексики стал нападающий Сантьяго Хименес, представляющий «Фейенорд».

По количеству ударов Мексика была ближе к победе. 23 удара против 14 от Панамы. Владение мячом оказалось примерно равным: 52% Мексики против 48% Панамы.

Мексика стала обладателем турнира в 12 раз, увеличив свой отрыв по количеству титулов от США, обладающих лишь семью титулами.

Турнир проводится каждые два года. С 1989 года, когда чемпионом стала Коста-Рика, Золотой кубок оказывался только в руках американцев или мексиканцев.