Чанов: не стоит ждать спадов от Кержакова, это опытный вратарь. Он всегда был уверенным

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал перфоманс вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в матче за Суперкубок России с московским клубом (0:0, 5:4 пен). 36-летний вратарь совершил несколько спасений в основное время, а затем отбил два удара в серии пенальти.
«Кержаков сыграл нормально, не было взлётов, сыграл нормально и надёжно, как и Акинфеев. В послематчевой серии пенальти выигрывает вратарь и, конечно же, героем он и становится. Уверенность у него всегда была, тем более он не мальчик, а вратарь опытный…
Вспомните прошлый год, Кержаков начал играть только после травмы голкипера Одоевского. Здорово, что у нас есть такой вратарь. Не стоит ждать каких-то спадов от Кержаков, он опытный голкипер. Если бы сейчас сборная России играла в официальном матче, то надо было бы на него рассчитывать», — приводит слова Чанова Metaratings.
- 17 июля 2023
-
05:59
-
05:46
-
05:37
-
05:25
-
05:24
-
05:19
-
05:12
-
04:59
-
04:39
-
04:35
-
04:26
-
04:20
-
04:20
-
03:59
-
03:58
-
03:56
-
03:40
-
03:37
-
03:00
-
02:48
-
02:39
-
02:34
-
02:22
-
01:58
-
01:51
-
01:40
-
01:24
-
00:55
-
00:50
-
00:29
-
00:25
-
00:21
-
00:05
- 16 июля 2023
-
23:59
-
23:40