Чанов: не стоит ждать спадов от Кержакова, это опытный вратарь. Он всегда был уверенным

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал перфоманс вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в матче за Суперкубок России с московским клубом (0:0, 5:4 пен). 36-летний вратарь совершил несколько спасений в основное время, а затем отбил два удара в серии пенальти.

«Кержаков сыграл нормально, не было взлётов, сыграл нормально и надёжно, как и Акинфеев. В послематчевой серии пенальти выигрывает вратарь и, конечно же, героем он и становится. Уверенность у него всегда была, тем более он не мальчик, а вратарь опытный…

Вспомните прошлый год, Кержаков начал играть только после травмы голкипера Одоевского. Здорово, что у нас есть такой вратарь. Не стоит ждать каких-то спадов от Кержаков, он опытный голкипер. Если бы сейчас сборная России играла в официальном матче, то надо было бы на него рассчитывать», — приводит слова Чанова Metaratings.