Александр Гришин: ЦСКА показал, что с таким «Зенитом» можно бороться

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин поделился своими впечатлениями от Суперкубка России.
«Получилась очень хорошая игра. ЦСКА и «Зенит» играли в атаку. Надо сказать, что «Зенит» не нанёс ни одного удара по воротам. Это показатель того, что ЦСКА играл лучше. У армейцев было два момента, но они их не забили. Пенальти — это лотерея, «Зенит» оказался удачливее. ЦСКА должен был побеждать в матче.
Могут ли у такого «Зенита» появиться конкуренты? Наверное, да. ЦСКА показал, что с таким «Зенитом» бороться можно, но надо смотреть чемпионат. Можно говорить, что хочешь, но у всех была разная подготовка. В одной игре все бывает. Футбол тем и интересен. Игра за Суперкубок получилась отличной. Единственное, не было голов. Можно сказать, что защита ЦСКА и «Зенита» сыграла лучше, чем атака», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».
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