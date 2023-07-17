Андрей Николаев: это абсолютно незаслуженная победа «Зенита», надо благодарить Кержакова
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Экс-нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился своими впечатлениями от Суперкубка России.
«Игра «Зенита» в Суперкубке была совсем грустной. Может быть, они под очень сильными нагрузками, хотя, кажется, для этого уже поздновато. Первые 10 минут куда-то бежали, а потом – просто провал абсолютный. Во втором тайме тоже вроде начали живо, но снова провал… Так что это абсолютно незаслуженная победа, за которую надо благодарить Мишу Кержакова.
Могут ли быть проблемы у «Зенита» в чемпионате по такой игре? Вполне. Особенно если будет неудачный старт, потеряют очки, могут и «посыпаться». Потому что бразильцы – такие товарищи с тонкой душой, и, если у них что-то получаться не будет, могут и разъехаться», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».
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