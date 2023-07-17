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Горшков: ЦСКА выглядел предпочтительнее, у «Зенита» не было шансов забить в основное время

Горшков: ЦСКА выглядел предпочтительнее, у «Зенита» не было шансов забить в основное время
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что ЦСКА выглядел предпочтительнее в матче за Суперкубок России. «Зенит» обыграл соперника в серии пенальти (0:0, 5:4 пен).

«Честно говоря, матч не получился таким уж ярким, красивым и интересным. На мой взгляд, ЦСКА выглядел чуть‑чуть предпочтительнее в командной игре. «Зенит» все‑таки больше рассчитывал на свои индивидуальные качества, на личности. Командную игру не очень было видно. У армейцев это более явно прослеживалось. Они и были поострее — несколько моментов создали, в то время как у сине‑бело‑голубых практически не было шансов забить. А пенальти — уже лотерея. «Зенит» показал не лучшую свою игру», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

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