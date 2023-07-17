Рапопорт: не понимаю, как Кафанов мог не включить Кержакова в пятёрку лучших вратарей

Бывший тренер «Зенита» и экс-голкипер ленинградского «Динамо» Борис Рапопорт высоко оценил уровень вратаря петербургской команды Михаила Кержакова, после того, как тот помог «сине-бело-голубым» переиграть ЦСКА в серии пенальти.

«Меня удивило, что тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в одном из интервью не включил Михаила Кержакова даже в пятёрку лучших голкиперов по итогам прошлого сезона.

Вы знаете, я, может, чего-то недопонимаю, но это какой-то странный для меня момент. Я считал, что по прошлому сезону Акинфеев — вне конкуренции, а рядом с ним — Миша Кержаков. Не хочу обижать или принижать достоинства тех вратарей, которых назвал Кафанов, это всё хорошие мастера, но Миша по стабильности и уверенности явно выше. Я просто не понимаю, как тренер вратарей может давать такую оценку.

В матче за Суперкубок с ЦСКА Кержаков, по-моему, всем всё доказал. У него непростой путь в футболе – ездил и во вторую лигу, и в первую в поисках признания, много путешествовал. И терпеливо ждал своего часа в «Зените». Он классный вратарь и классный человек», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».