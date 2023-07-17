Егор Бабурин: решил остаться в «Торпедо», потому что прикипел к команде и клубу
Поделиться
Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин рассказал о причинах, почему решил остаться в московском клубе.
«Почему решил остаться? Долго думали, общались. Решил остаться, потому что прикипел к команде и клубу. Получилось хорошо договориться с «Ростовом» о переходе. От сделки выиграли все — «Торпедо», «Ростов», я. Очень большую роль сыграло отношение тренера, президента и болельщиков. Сезон прошлый был тяжёлый, хочется реабилитироваться.
Как реагировать на минувший сезон? Самое мудрое, что можно сделать — забыть сезон, но с правильными выводами, чтобы всё исправить», — приводит слова Бабурина «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Бабурин выступал за «Торпедо» на правах аренды. 21 июня игрок решил подписать контракт с клубом, длина соглашения — три года.
Комментарии
- 17 июля 2023
-
07:35
-
07:16
-
07:15
-
07:10
-
06:50
-
06:45
-
06:35
-
06:20
-
06:15
-
05:59
-
05:46
-
05:37
-
05:25
-
05:24
-
05:19
-
05:12
-
04:59
-
04:39
-
04:35
-
04:26
-
04:20
-
04:20
-
03:59
-
03:58
-
03:56
-
03:40
-
03:37
-
03:00
-
02:48
-
02:39
-
02:34
-
02:22
-
01:58
-
01:51
-
01:40
Партнерский контент