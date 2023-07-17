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Егор Бабурин: решил остаться в «Торпедо», потому что прикипел к команде и клубу

Егор Бабурин: решил остаться в «Торпедо», потому что прикипел к команде и клубу
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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин рассказал о причинах, почему решил остаться в московском клубе.

«Почему решил остаться? Долго думали, общались. Решил остаться, потому что прикипел к команде и клубу. Получилось хорошо договориться с «Ростовом» о переходе. От сделки выиграли все — «Торпедо», «Ростов», я. Очень большую роль сыграло отношение тренера, президента и болельщиков. Сезон прошлый был тяжёлый, хочется реабилитироваться.

Как реагировать на минувший сезон? Самое мудрое, что можно сделать — забыть сезон, но с правильными выводами, чтобы всё исправить», — приводит слова Бабурина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Бабурин выступал за «Торпедо» на правах аренды. 21 июня игрок решил подписать контракт с клубом, длина соглашения — три года.

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