Леонид Туфрин: удивило, что «Зенит» не нанёс ни одного удара по воротам ЦСКА

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился своими впечатлениями от уровня игры петербургского клуба в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

«Поразило, что «Зенит» не нанёс ни одного удара по воротам ЦСКА. Это при наличии впереди двух форвардов — Кассьерры и Малкома, пусть второй и не чистый нападающий. ЦСКА сыграл очень грамотно, надо отдать ему должное. В середине поля не давали зенитовцам развивать атаки. И потом очень медленно обе команды играли. «Зенит» совсем медленно играл. Часто игроки принимали мяч спиной к воротам, что затягивало комбинации. Неудачно действовал Кассьеррра: ему дают мяч вперед, а он, вместо того чтобы обострять, разворачивается и идет с ним назад или в сторону боковой бровки. Удивительно просто — так повторялось несколько раз.

Сказать, что «Зенит» сыграл плохо, нельзя, но точно не в свою игру — движения не те, скорость не та, недопонимания много. Нужно заново строить игру в полузащите вокруг новых игроков», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».