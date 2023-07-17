Клаудиньо заявил, что остаётся в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что следующий сезон проведёт в составе российского клуба.
«Я точно остаюсь в «Зените», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее сообщалось, что в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Фламенго», а сам Клаудиньо уже согласовал контракт с бразильским клубом. Появлялась информация, что «Фламенго» готов заплатить за полузащитника около € 17 млн, а также арендовать его одноклубника Вендела.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, когда перешёл из «РБ Брагантино». Вместе с российским клубом полузащитник выиграл четыре трофея, по два раза поднимая над головой Суперкубок России и кубок за победу в Российской Премьер-Лиге.
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