Клаудиньо заявил, что остаётся в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что следующий сезон проведёт в составе российского клуба.

«Я точно остаюсь в «Зените», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сообщалось, что в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Фламенго», а сам Клаудиньо уже согласовал контракт с бразильским клубом. Появлялась информация, что «Фламенго» готов заплатить за полузащитника около € 17 млн, а также арендовать его одноклубника Вендела.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, когда перешёл из «РБ Брагантино». Вместе с российским клубом полузащитник выиграл четыре трофея, по два раза поднимая над головой Суперкубок России и кубок за победу в Российской Премьер-Лиге.