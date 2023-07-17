Мишин: складывается впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы

Именитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, являющийся болельщиком «Зенита», высказал своё мнение по поводу игры за Суперкубок России.

«У меня складывается такое впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы Мариинского театра. Настолько гибко и разнообразно они действуют, настолько широка амплитуда движений! Не столько результат для меня радостен как для болельщика «Зенита», но и то зрелище, то хорео, которое игроки демонстрируют. Это, знаете, смесь Дягилевских сезонов в Париже с Борисом Эйфманом. Вот мои впечатления», — приводит слова Мишина Metaratings.

«Зенит» переиграл ЦСКА в серии пенальти и в четвёртый раз подряд стал обладателем Суперкубка.

За два тайма «сине-бело-голубые» не смогли нанести ни одного удара в створ.