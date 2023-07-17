Малком: было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии. Я всегда об этом мечтал!
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Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от дебютных матчей за сборную Бразилии. Футболист принял участие в товарищеских встречах с Гвинеей (4:1) и Сенегалом (2:4), прошедших в июне. В первой игре Малком отметился забитым мячом.
«Было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии. Я всегда об этом мечтал! Мне всё очень понравилось. Игры за национальную команду являются чем-то особенным для меня», — сказал Малком в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
26-летний Малком ранее выступал за олимпийскую сборную Бразилии, а также команды U23 и U20. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года, он выступает за петербуржцев с 2019 года. Вместе с «Зенитом» Малком выиграл девять трофеев.
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