Полузащитник «Зенита» Сутормин отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин высказался об интересе к нему со стороны московского ЦСКА. Полузащитник заявил, что пока остаётся в санкт-петербургской команде.
«Возможный трансфер в ЦСКА? Было много разговоров касательно моего ухода. Но я выиграл трофей в футболке «Зенита», какие ещё разговоры могут быть?
Точно ли остаюсь в «Зените»? Пока да. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
29-летний Сутормин находился в академии «Зенита» с 2011 по 2012 год, а затем вернулся в команду перед стартом сезона-2018/2019. Всего за «Зенит» Сутормин в 116 матчах забил 13 голов и отдал девять результативных передач, выиграв с командой восемь трофеев. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
- 17 июля 2023
-
12:16
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:16
-
11:16
-
11:13
-
11:09
-
11:09
-
11:00
-
10:53
-
10:52
-
10:31
-
10:26
-
10:20
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:43
-
09:29
-
09:26
-
09:17
-
09:15