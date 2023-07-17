Полузащитник «Зенита» Сутормин отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин высказался об интересе к нему со стороны московского ЦСКА. Полузащитник заявил, что пока остаётся в санкт-петербургской команде.

«Возможный трансфер в ЦСКА? Было много разговоров касательно моего ухода. Но я выиграл трофей в футболке «Зенита», какие ещё разговоры могут быть?

Точно ли остаюсь в «Зените»? Пока да. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

29-летний Сутормин находился в академии «Зенита» с 2011 по 2012 год, а затем вернулся в команду перед стартом сезона-2018/2019. Всего за «Зенит» Сутормин в 116 матчах забил 13 голов и отдал девять результативных передач, выиграв с командой восемь трофеев. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.