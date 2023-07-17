Мор: «Зенит» не оправдал ожиданий, сыграв слабее, а ЦСКА выступил на максимуме

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился эмоциями от просмотра матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 пен).
«Не сказал бы, что «Зенит» был слабый, другое дело, что он приучил, что гораздо всех сильнее и доминирует. Если бы «Зенит» был слабый, ЦСКА, который показал хорошую игру, выжал бы из себя максимум и победил, взял бы Суперкубок. «Зенит» не оправдал ожиданий, сказались потери игроков центра поля — Кузяева и Вендела. Именно поэтому «Зенит» не был так хорош, как в прошлом году. Также надо отметить, что ЦСКА — очень неудобная команда для «Зенита». Ничего сверхъестественного не произошло. Единственное, «Зенит» сыграл слабее, чем ожидалось, а ЦСКА сыграл на максимуме.
ЦСКА по игре смотрелся лучше; если брать только игру в основное время, то ЦСКА был ближе к победе. Если бы они выиграли, это было бы заслуженно. Тем не менее «Зенит» довел дело до серии пенальти, где Кержаков вытащил», — приводит слова Мора «Матч ТВ».
- 17 июля 2023
-
07:35
-
07:16
-
07:15
-
07:10
-
06:50
-
06:45
-
06:35
-
06:20
-
06:15
-
05:59
-
05:46
-
05:37
-
05:25
-
05:24
-
05:19
-
05:12
-
04:59
-
04:39
-
04:35
-
04:26
-
04:20
-
04:20
-
03:59
-
03:58
-
03:56
-
03:40
-
03:37
-
03:00
-
02:48
-
02:39
-
02:34
-
02:22
-
01:58
-
01:51
-
01:40