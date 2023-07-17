Мор: «Зенит» не оправдал ожиданий, сыграв слабее, а ЦСКА выступил на максимуме

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился эмоциями от просмотра матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 пен).

«Не сказал бы, что «Зенит» был слабый, другое дело, что он приучил, что гораздо всех сильнее и доминирует. Если бы «Зенит» был слабый, ЦСКА, который показал хорошую игру, выжал бы из себя максимум и победил, взял бы Суперкубок. «Зенит» не оправдал ожиданий, сказались потери игроков центра поля — Кузяева и Вендела. Именно поэтому «Зенит» не был так хорош, как в прошлом году. Также надо отметить, что ЦСКА — очень неудобная команда для «Зенита». Ничего сверхъестественного не произошло. Единственное, «Зенит» сыграл слабее, чем ожидалось, а ЦСКА сыграл на максимуме.

ЦСКА по игре смотрелся лучше; если брать только игру в основное время, то ЦСКА был ближе к победе. Если бы они выиграли, это было бы заслуженно. Тем не менее «Зенит» довел дело до серии пенальти, где Кержаков вытащил», — приводит слова Мора «Матч ТВ».