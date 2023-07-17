Тренер «Зенита»: слухи о Клаудиньо — размышления бразильской прессы. Предложений не было
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что в российский клуб не приходило предложений о трансфере полузащитника Клаудиньо.
«Все слухи о Клаудиньо – это лишь размышления бразильской прессы. Предложений по игроку в клуб не приходило. Он играет за «Зенит» и продолжает готовиться к чемпионату. Нельзя говорить, что у него есть предложения для продолжения карьеры, раз до нас ничего не дошло», — приводит слова де Оливейры «Спорт день за днём».
Ранее сообщалось, что 26-летнего Клаудиньо хочет подписать «Фламенго», а сам футболист мечтает выступать за эту команду. Появлялась информация, что «Фламенго» уже делал официальные предложения по трансферу Клаудиньо, а руководители клуба были готовы прилететь в Россию, чтобы завершить сделку.
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