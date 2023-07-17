«Скоро всё объявят». В «Зените» рассказали о переговорах по переходу Марио Фернандеса

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что клуб завершает сделку по переходу защитника Марио Фернандеса. Ранее появилась информация, что презентация Фернандеса состоится сегодня, 17 июля.

«Сейчас клубы уже должны все решить. И скоро все объявят. Я уже успел с ним пообщаться», — приводит слова де Оливейры «Спорт день за днём».

Напомним, Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.

Ранее появлялась информация, что защитник подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. ЦСКА предлагал игроку на € 1 млн меньше.