Магуайр готов покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за лишения капитанской повязки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр готов покинуть клуб из-за лишения капитанской повязки по решению главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футболист был разозлён, шокирован и расстроен, когда тен Хаг объявил ему о своём решении. Магуайр понимает, что его время в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. Защитник готов рассмотреть возможность перехода в «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» или «Челси», которые заинтересованы в подписании игрока.

30-летний Магуайр играет за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В прошлом сезоне англичанин сыграл за «красных дьяволов» 31 матч во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Контракт Магуайр с «Юнайтед» рассчитан до июня 2025 года.

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