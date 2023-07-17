Александр Кокорин поучаствовал в разгроме молодёжки «Фиорентины» со счётом 8:1

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин принял участие в товарищеском матче за «фиалок», в котором итальянский клуб справился со своей молодёжной командой со счётом 8:1. На счету российского футболиста результативная передача на серба Луку Йовича.

Фото: Соцсети «Фиорентины»

32-летний Кокорин готовится к сезону в составе «Фиорентины», однако его судьба в клубе под вопросом. Сообщалось, что выкупить права на форварда хочет кипрский «Арис», за который Кокорин играл на правах аренды в прошлом сезоне. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года, он выступает за команду с января 2021 года.

Сезон чемпионата Италии начнётся для «Фиорентины» 19 августа, когда команда сыграет на выезде с «Дженоа». В прошлом сезоне команда Винченцо Итальяно заняла в Серии А восьмое место.