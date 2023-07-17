«Монако» объявил об уходе Жеана Лукаса в «Сантос»
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«Монако» на своём официальном сайте объявил о расставании с бразильским полузащитником Жеаном Лукасом.
Монегаски объявили о достижении договорённости о трансфере футболиста в бразильский «Сантос». Сумма сделки и её другие детали не раскрываются.
«Монако» желает Лукасу всяческих успехов до конца его карьеры», — гласит официальное заявление клуба.
Жеан Лукас перешёл в «Монако» в августе 2021 года. Монегаски заплатили за бразильца € 11 млн. За свой европейский этап карьеры 25-летний полузащитник успел поиграть за «Брест» и «Лион». Примечательно, что за «Сантос» Лукас уже играл до переезда в Европу.
В прошлом сезоне Лукас сыграл за «Монако» лишь 10 матчей во всех турнирах, проведя на поле 369 минут и не отметившись результативными действиями.
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