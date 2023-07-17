Подольски: Кейн — единственный нападающий, способный помочь «Баварии»
Поделиться
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Кёльна» Лукаш Подольски считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн перейдёт в «Баварию» этим летом.
«Думаю, что да. Когда Ули Хёнесс делает такие заявления, за этим что-то стоит. Он слов на ветер не бросает. Гарри Кейн – единственный нападающий, действительно способный помочь «Баварии». Он в подходящем возрасте, классическая «девятка», забивает голы – идеально подходит «Баварии», — цитирует Подольски журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
Напомним, ранее почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что английский форвард «шпор» намерен продолжить карьеру в мюнхенском клубе. Два стартовых предложения «Баварии» о приобретении Кейна «Тоттенхэм» отклонил.
Комментарии
- 17 июля 2023
-
10:31
-
10:26
-
10:20
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:43
-
09:29
-
09:26
-
09:17
-
09:15
-
09:11
-
09:08
-
09:03
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
08:00
-
07:50
-
07:35
-
07:16
-
07:15
-
07:10
-
06:50
-
06:45
-
06:35
Партнерский контент