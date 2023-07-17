Подольски: Кейн — единственный нападающий, способный помочь «Баварии»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Кёльна» Лукаш Подольски считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн перейдёт в «Баварию» этим летом.

«Думаю, что да. Когда Ули Хёнесс делает такие заявления, за этим что-то стоит. Он слов на ветер не бросает. Гарри Кейн – единственный нападающий, действительно способный помочь «Баварии». Он в подходящем возрасте, классическая «девятка», забивает голы – идеально подходит «Баварии», — цитирует Подольски журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

Напомним, ранее почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что английский форвард «шпор» намерен продолжить карьеру в мюнхенском клубе. Два стартовых предложения «Баварии» о приобретении Кейна «Тоттенхэм» отклонил.