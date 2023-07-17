Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«США — идеальное место для игры в футбол». Президент МЛС — о переходе Месси в «Майами»

«США — идеальное место для игры в футбол». Президент МЛС — о переходе Месси в «Майами»
Комментарии

Президент МЛС Нельсон Родригес высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами», отметив, что США являются идеальным местом для игры в футбол.

«В нашей лиге Лео Месси сохранит свой самый высокий уровень. Он всегда относился к себе серьёзно, ему было безразлично, в чемпионате какого уровня он выступает. В США пройдут Кубок Америки и чемпионат мира. Это идеальное место для игры в футбол», — приводит слова Родригеса журналист TyC Sports Гастон Эдуль в своём «твиттере».

Месси подписал контракт с «Интер Майами» на правах свободного агента. Предыдущие два сезона аргентинский футболист провёл во французском «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции.

Материалы по теме
Лионель Месси обратился к болельщикам на презентации в «Интер Майами»

Сын Месси пробросил мяч между ног отцу

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023