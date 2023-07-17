«США — идеальное место для игры в футбол». Президент МЛС — о переходе Месси в «Майами»

Президент МЛС Нельсон Родригес высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами», отметив, что США являются идеальным местом для игры в футбол.

«В нашей лиге Лео Месси сохранит свой самый высокий уровень. Он всегда относился к себе серьёзно, ему было безразлично, в чемпионате какого уровня он выступает. В США пройдут Кубок Америки и чемпионат мира. Это идеальное место для игры в футбол», — приводит слова Родригеса журналист TyC Sports Гастон Эдуль в своём «твиттере».

Месси подписал контракт с «Интер Майами» на правах свободного агента. Предыдущие два сезона аргентинский футболист провёл во французском «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции.

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