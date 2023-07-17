Куадрадо близок к переходу в «Интер» — Романо

Бывший защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо близок к переходу в миланский «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, колумбиец ответил согласием на предложение «нерадзурри» о контракте сроком до лета 2024 года. Во вторник футболист должен будет пройти медицинское обследование.

Напомним, ранее стало известно, что зарплата Куадрадо в «Интере» составит € 2 млн в год без учёта бонусов.

В сезоне-2022/2023 на счету Хуана 47 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с туринским клубом истёк в конце июня этого года, стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.