Куадрадо близок к переходу в «Интер» — Романо

Бывший защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо близок к переходу в миланский «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, колумбиец ответил согласием на предложение «нерадзурри» о контракте сроком до лета 2024 года. Во вторник футболист должен будет пройти медицинское обследование.
Напомним, ранее стало известно, что зарплата Куадрадо в «Интере» составит € 2 млн в год без учёта бонусов.
В сезоне-2022/2023 на счету Хуана 47 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт игрока с туринским клубом истёк в конце июня этого года, стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
- 17 июля 2023
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