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Захарян хотел играть за «Галатасарай», согласованный трансфер сорвал отец Арсена — Санкар

Захарян хотел играть за «Галатасарай», согласованный трансфер сорвал отец Арсена — Санкар
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Турецкий журналист Озгюр Санкар вспомнил детали сорвавшегося перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«В этом трансфере было только одно препятствие — мнение отца Арсена, других проблем не было. «Галатасарай» договорился с «Динамо». Если вам интересны финансовые подробности, могу их предоставить — € 13 млн, которые клуб собирался выплатить четырьмя гарантированными частями, а также бонусы в размере € 2,5 млн. Арсен хотел играть за «Галатасарай», однако сделка была сорвана из-за взглядов его отца. Это чёткая информация, которую я получил от руководителей «Галатасарая». Я бы никогда не заявил о таком без подтверждения. Они говорят, что договорились с клубом и игроком по всем вопросам, у них был готов частный самолёт.

«Динамо» находилось в Анталии, клуб собирался забрать Захаряна оттуда, привезти в Стамбул и завершить сделку», — приводит слова Санкара Independent Turkce.

Информация об интересе «Галатасарая» к Захаряну появилась в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. В «Динамо» тогда заявили, что интерес к Арсену действительно был, но дело не дошло до переговоров из-за твёрдой позиции футболиста и его семьи.

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