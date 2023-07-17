Фанаты «ПСЖ» угрожают отрезать пальцы Влаховичу из-за фото в форме с изображением Косова

В социальных сетях стали распространяться фотографии с баннером фанатов французского «ПСЖ», на котором те угрожают сербскому нападающему туринского «Ювентуса» Душану Влаховичу отрезать три пальца, если тот перейдёт в парижский клуб.

Фото: Социальные сети

Поводом для угроз стала уверенность части фанатов парижан в том, что Влахович является националистом. Такой вывод ультрас «ПСЖ» сделали из-за фото нападающего в футболке сборной Сербии, на которой Косово является частью страны. Также фанаты парижан остались недовольны жестом Влаховича на фото с тремя пальцами, который якобы отсылает к приветствию неонацистов.

Фото: Социальные сети Душана Влаховича

Однако считается, что этот жест используется в Сербии со времён Средневековья в качестве знака победы или радости. Также этот жест имеет христианское происхождение — христианская Троица.