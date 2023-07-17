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Журналист: переход Захаряна в «Галатасарай» мог бы помочь турецко-армянским отношениям

Журналист: переход Захаряна в «Галатасарай» мог бы помочь турецко-армянским отношениям
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Турецкий журналист Бюлент Тунджай считает, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна мог бы сказаться в положительную сторону на турецко-армянских отношениях.

«Мы видим, что армянская община вносит свой вклад в турецкое общество как в спорте, так и в искусстве. Армянские спортсмены часто фигурируют в прошлом «Галатасарая». Я один из тех, кто считает, что если бы этот трансфер состоялся, то он мог бы растопить лёд в турецко-армянских отношениях. Мы видели это на примере «Трабзонспора». Два греческих футболиста внесли свой вклад в строительство моста между двумя странами», — приводит слова Тунджая Independent Turkce.

Ранее появилась информация, что «Галатасарай» и «Динамо» в зимнее трансферное окно согласовали переход Захаряна, но он был сорван из-за отца Арсена.

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