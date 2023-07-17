Переход Угочукву в «Рубин» стал самой дорогой продажей в истории армянской Премьер-лиги

Переход нигерийского полузащитника Иву Угочукву в казанский «Рубин» из «Урарту» стал самой дорогой продажей в истории армянской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, сумма сделки составила около $ 1 млн.
Напомним, о переходе Угочукву «Рубин» объявил вчера, 16 июля. Контракт с полузащитником подписан на три года. За казанцев Угочукву будет играть в футболке с номером шесть.
23-летний Угочукву в раннем возрасте переехал из родной Нигерии в Армению, где поиграл за несколько местных клубов, а также получил армянское гражданство. Полузащитник уже заигран за сборную Армении.
В прошлом сезоне Иву принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
- 17 июля 2023
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