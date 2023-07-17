Вундеркинд «Барселоны» отклонил крупное предложение «Ман Сити» ради своего клуба — Mundo

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде получил крупное предложение о переходе от «Манчестер Сити», однако без раздумий отклонил его, так как хочет подписать новый контракт с сине-гранатовыми. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

19-летний Бальде стал основным игроком «Барселоны» в прошлом сезоне, он вытеснил из стартового состава ветерана Жорди Альбу, который в межсезонье расторг соглашение с клубом. Бальде также принял участие в чемпионате мира за сборную Испании, проведя на турнире свои дебютные матчи за национальную команду. Сейчас у молодого футболиста таковых пять.

Контракт Бальде с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года, он является воспитанником клуба.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик: