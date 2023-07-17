«Црвена Звезда» направит деньги за победу в турнире в Санкт-Петербурге жителям Косова

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что все призовые деньги, полученные клубом за победу в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге, будут направлены на помощь жителям Косова и Метохии.

«Успехи «Црвены Звезды» — это подвиги, совершаемые во благо сербского народа, так было и так будет всегда. Мы решили пожертвовать призовые за победу в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге в полном объёме нашим людям в Косове и Метохии, чтобы хоть немного помочь нашему обездоленному народу, которому чрезвычайно важна поддержка. Мы хотим сохранить наше Косово. Мы продолжим помогать тем, кто наиболее уязвим, потому что «Црвена Звезда» всегда была рядом со своим народом, что делает её великой», — приводит слова Терзича официальный сайт клуба.

«Црвена Звезда» выиграла Кубок PARI Премьер, одержав победы над всеми соперниками — «Нефтчи», «Фенербахче» и санкт-петербургским «Зенитом». Общая сумма призовых за победу в турнире составила € 50 тысяч.