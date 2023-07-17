О переходе Онана в «Манчестер Юнайтед» объявят на этой неделе
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Голкипер «Интера» Андре Онана готовится пройти медобследование для «Манчестер Юнайтед», после чего футболист подпишет контракт с английским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, соглашение камерунца с манкунианцами будет рассчитано до лета 2028 года с опцией продления на год. Сейчас «Манчестер Юнайтед» готовит необходимые для осуществления трансфера документы.
Ожидается, что официальное объявление будет сделано позже на этой неделе, но не сегодня.
В сезоне-2022/2023 Онана вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где миланская команда уступила «Манчестер Сити» (0:1). В рамках Серии А за «нерадзурри» камерунец провёл 24 матча и пропустил 24 гола. Восемь игр голкипер отстоял «на ноль».
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