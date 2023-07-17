Защитник «Факела» Брызгалов назвал главное тренерское качество Евсеева

Футболист «Факела» Сергей Брызгалов рассказал, какое качество считает самым важным у главного тренера воронежской команды Вадима Евсеева.

«У каждого тренера своё видение футбола, тактических и технических нюансов, и все хотят построить игру, исходя из этого видения. Не может следующий человек тренировать, как предыдущий. При этом стоит сказать, что современный футбол достаточно энергозатратный. Поэтому любой тренер делает большой упор на физическое состояние.

Это касалось и каждого тренерского штаба и у нас. Так было и при Олеге Петровиче Василенко, и при Дмитрии Анатольевиче Пятибратове. Все хотели, чтобы команда максимально была готова с физической точки зрения. Какое главное качество у Евсеева как у тренера? Уверенность в себе. Это было и у других тренеров. Однако у Вадима Валентиновича выделяется эта уверенность, которая передаётся и команде», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

Брызгалов выступает за «Факел» с 2019 года, в прошлом сезоне он провёл пять матчей во всех турнирах. Ранее защитник играл за раменский «Сатурн», московский «Спартак», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал».

Евсеев возглавляет «Факел» с 30 апреля 2023 года, в сезоне‑2022/2023 команда под его руководством заняла 14‑е место в чемпионате России и сохранила место в РПЛ по итогам стыковых матчей с красноярским «Енисеем».