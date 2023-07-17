«Челси» размышляет над подписанием Гарри Магуайра, сделка оценивается в € 35 млн
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Лондонский «Челси» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру и размышляет над возможным переходом английского футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.
По сведениям источника, 29-летний Магуайр может быть доступен за € 35 млн. Вчера, 16 июля, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг лишил футболиста капитанской повязки, которую он носил последние несколько лет. Контракт Магуайра с командой истекает летом 2025 года.
Магуайр стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года, перейдя из «Лестера» за € 87 млн. Всего в составе манчестерского клуба Гарри в 175 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач. В составе «Манчестер Юнайтед» защитник выиграл Кубок английской футбольной лиги.
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