«ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе, клуб не будет менять своё предложение по контракту

В руководстве французского «ПСЖ» окончательно определились с планом действий по ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Sports Zone в «Твиттере».

По информации источника, 18 июля пройдёт встреча руководства парижан с Мбаппе, где форварду в очередной раз представят ультиматум: либо он продлевает контракт, либо его продают этим летом. «ПСЖ» не боится продавать звезду, так как в клубе не готовы платить ему € 350 млн за один год, чтобы потерять его бесплатно.

«ПСЖ» готов продать Мбаппе за сумму в € 200 млн плюс половина бонуса за лояльность, прописанного в контракте форварда. Все предложения на эту сумму будут приняты, если игрок не продлит контракт. «Арсенал» и «Ливерпуль» уже готовы попытаться подписать Мбаппе на этих условиях, хотя нападающий не рассматривает эти варианты.

«ПСЖ» больше не будет пытаться уговорить Мбаппе продлить контракт. Предложение о продлении соглашения поступило игроку ещё две недели назад. «ПСЖ» не будет его улучшать.

Сам Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» до конца контракта, но контакты с «Реалом» имеют место. Если мадридцы выполнят условия парижан, то трансфер француза уже этим летом станет возможным.

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