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Стали известны условия, предлагаемые «Ювентусом» «Барселоне» за Кессье

Стали известны условия, предлагаемые «Ювентусом» «Барселоне» за Кессье
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может продолжить карьеру в «Ювентусе». Туринский клуб заинтересован в аренде футболиста на сезон с правом выкупа в € 15 млн. Об этом сообщает журналист Джакомо Йакобеллис в «Твиттере».

По сведениям источника, самому футболисту готовы платить € 6,5 млн в год после выплаты налогов по контракту на четыре сезона, если «Ювентус» активирует опцию выкупа.

26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. За сезон в команде ивуариец в 43 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи, выиграв Суперкубок и чемпионат Испании. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:

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