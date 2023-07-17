Виллиан вернётся в «Фулхэм». Контракт бразильца с клубом истёк в конце июня
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Бразильский полузащитник Виллиан подпишет новый контракт с лондонским «Фулхэмом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, 34-летний футболист сегодня пройдёт ряд медицинских тестов, после чего подпишет новое соглашение с «дачниками». Ранее сообщалось, что в услугах Виллиана, ставшего свободным агентом в конце июня, заинтересованы «Ноттингем Форест» и ряд неназванных клубов из Саудовской Аравии.
В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Фулхэм», забил пять голов и сделал пять результативных передач. «Дачники» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана в € 3 млн.
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