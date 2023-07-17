Владелец «ПСЖ» проведёт встречу с матерью Мбаппе, чтобы прояснить будущее Килиана

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в ближайшие дни проведёт встречу с матерью нападающего Килиана Мбаппе Файзой Ламари, на которой будет обсуждаться будущее 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Relevo.
По сведениям источника, Аль-Хелаифи на этой встрече сообщит, что клуб будет непреклонен и у футболиста есть лишь два выбора — уйти сейчас, либо подписать новый контракт. «ПСЖ» никаким образом не отпустит Мбаппе бесплатно летом 2024 года.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В 260 матчах за команду Килиан забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от активации опции продления контракта с «ПСЖ» ещё на сезон.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца. Видеоролик:
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