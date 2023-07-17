«Зенит» объявил о переходе Марио Фернандеса

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале объявил о переходе бразильского защитника Марио Фернандеса.
«Зенит» объявил о переходе футболиста оригинальным образом, опубликовав видео, в котором известный поп-исполнитель Филипп Киркоров, находясь в расположении сборной России, спрашивает у бывшего полузащитника сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, говорит ли он по-русски. На это футболист ответил: «Да, конечно, говорю, я не Марио». Затем уже Фернандес в форме «Зенита» на русском говорит: «Я Марио».
Контракт 32-летнего защитника с «Зенитом» подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон.
«Зенит» приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых титулов — в сине-бело-голубых цветах!» — гласит официальное заявление клуба.
- 17 июля 2023
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