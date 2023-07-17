Юрий Сёмин: жду улучшения уровня судейства в новом сезоне РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что ждёт улучшения уровня судейства в Российской Премьер-Лиге.
«От нового сезона жду улучшения уровня судейства. Прошлый розыгрыш чемпионата был далеко не идеальным в этом плане. Судьям было над чем поработать в это межсезонье. Должны меньше ошибаться», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, в июне новым главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший сербский арбитр Милорад Мажич. Контракт с 50-летним специалистом заключён на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21 июля 2023 года матчем между «Динамо» и «Краснодаром». По итогам прошлого сезона чемпионом России стал «Зенит».
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