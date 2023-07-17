«Арсенал» рассчитывал, что потратит на Райса на € 42 млн меньше — The Athletic

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс несколько дней назад стал игроком «Арсенала». За переход 24-летнего англичанина лондонский клуб заплатил (с учётом бонусов) около € 122 млн, хотя планировал потратить на этот трансфер около € 80 млн. Об этом сообщает The Athletic.

Однако в клубе не считают, что переплатили, и уверены, что подписали футболиста, которому нет равных на его позиции. Райс будет играть за «Арсенал» под 41-м номером, он подписал с «канонирами» контракт до лета 2028 года.

Переход Райса в «Арсенал» стал не только самым дорогим в истории клуба, но и самым дорогим для британских футболистов. Ранее рекорд принадлежал трансферу нападающего Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 117,5 млн.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик: