«Арсенал» рассчитывал, что потратит на Райса на € 42 млн меньше — The Athletic

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс несколько дней назад стал игроком «Арсенала». За переход 24-летнего англичанина лондонский клуб заплатил (с учётом бонусов) около € 122 млн, хотя планировал потратить на этот трансфер около € 80 млн. Об этом сообщает The Athletic.
Однако в клубе не считают, что переплатили, и уверены, что подписали футболиста, которому нет равных на его позиции. Райс будет играть за «Арсенал» под 41-м номером, он подписал с «канонирами» контракт до лета 2028 года.
Переход Райса в «Арсенал» стал не только самым дорогим в истории клуба, но и самым дорогим для британских футболистов. Ранее рекорд принадлежал трансферу нападающего Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 117,5 млн.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик:
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