«Барселона» договорилась с «Жироной» по Ромеу

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу вскоре перейдёт в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, в рамках сделки в обратном направлении последует 20-летний полузащитник сине-гранатовых Пабло Торре. Футболист отыграет в «Жироне» следующий сезон на правах аренды. Ромеу тем временем уже прошёл медобследование и готов поставить подпись под контрактом с «Барселоной». Ожидается, что Ориоль присоединится к команде Хави на этой неделе.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые заплатят «Жироне» 4,5 млн за 31-летнего опорного полузащитника. Ромеу является воспитанником каталонцев, футболист выступал за «Барсу» с 2010 по 2011 год, после чего перешёл в лондонский «Челси». Примерная стоимость полузащитника, по данных интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.