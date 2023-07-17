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Футболисты «Зенита» устроили Марио Фернандесу приветственный коридор

Футболисты «Зенита» устроили Марио Фернандесу приветственный коридор
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Защитник Марио Фернандес сегодня, 17 июля, официально стал игроком «Зенита». Россиянин бразильского происхождения подписал контракт по схеме «1+1» и пробежал через приветственный коридор. Видео эпизода опубликовано в телеграм-канале «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»

32-летний Марио Фернандес подписал контракт с новой командой по схеме «1+1». О его переходе стало известно сегодня, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022-2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля, когда встретится в чемпионате России с «Пари НН».

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