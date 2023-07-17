Сборная России пожелала Фернандесу удачи в «Зените»

Пресс-служба сборной России пожелала удачи защитнику Марио Фернандесу в «Зените» после его перехода в клуб.
«СуперМарио вернулся в Россию. Теперь Фернандес будет играть за «Зенит». Удачи в новом клубе, Марио», — сказано в сообщении национальной команды.
В понедельник, 17 июля, «Зенит» объявил о переходе Фернандеса. 32-летний футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт на один год с возможностью продления на 12 месяцев. Последним клубом Марио Фернандеса был бразильский «Интернасьонал», за который он выступал на правах аренды с января текущего года. В январе с защитником расторгли контракт.
Права на игрока принадлежали московскому ЦСКА, за который он выступал с 2012 года. В составе красно‑синих Фернандес трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок страны.
- 17 июля 2023
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