Сборная России пожелала Фернандесу удачи в «Зените»

Пресс-служба сборной России пожелала удачи защитнику Марио Фернандесу в «Зените» после его перехода в клуб.

«СуперМарио вернулся в Россию. Теперь Фернандес будет играть за «Зенит». Удачи в новом клубе, Марио», — сказано в сообщении национальной команды.

В понедельник, 17 июля, «Зенит» объявил о переходе Фернандеса. 32-летний футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт на один год с возможностью продления на 12 месяцев. Последним клубом Марио Фернандеса был бразильский «Интернасьонал», за который он выступал на правах аренды с января текущего года. В январе с защитником расторгли контракт.

Права на игрока принадлежали московскому ЦСКА, за который он выступал с 2012 года. В составе красно‑синих Фернандес трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок страны.