Марио Фернандес будет играть за «Зенит» под шестым номером

Новичок «Зенита» защитник Марио Фернандес определился с игровым номером в клубе. 32-летний футболист будет выступать за команду под шестым номером. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Ранее игровую форму с таким номером носили Юрий Вернидуб, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович и Деян Ловрен.

32-летний Марио Фернандес подписал контракт с новой командой по схеме «1+1». О его переходе стало известно сегодня, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022-2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля, когда встретится в чемпионате России с «Пари НН».