Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Фернандес будет играть за «Зенит» под шестым номером

Марио Фернандес будет играть за «Зенит» под шестым номером
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Зенита» защитник Марио Фернандес определился с игровым номером в клубе. 32-летний футболист будет выступать за команду под шестым номером. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Ранее игровую форму с таким номером носили Юрий Вернидуб, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович и Деян Ловрен.

32-летний Марио Фернандес подписал контракт с новой командой по схеме «1+1». О его переходе стало известно сегодня, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022-2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля, когда встретится в чемпионате России с «Пари НН».

Материалы по теме
Медведев: «Зенит» не вёл бы переговоры по Фернандесу, будь у того обязательства с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023