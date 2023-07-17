Сон — о Саудовской Аравии: если бы я хотел поехать туда, то был бы уже там

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, почему он отверг интерес со стороны саудовских клубов.

«Вероятно, если бы я хотел перейти туда, я был бы там, а не здесь. Деньги, конечно, это важный фактор, но я люблю футбол и мечтаю продолжать играть в Премьер-лиге. Мне ещё многое предстоит сделать, особенно после такого разочаровывающего сезона, как предыдущий. Там был не тот Сонни, которого все знают.

В новом сезоне я хочу показать, что я всё ещё прежний. Я хочу доказать это самому себе и хочу вернуть долг клубу, которому принадлежу. Понятно, что сейчас многие уезжают в Саудовскую Аравию, и это может быть очень привлекательно, но моя мечта — играть в Премьер-лиге, так что я с нетерпением жду нового сезона», — приводит слова Сона издание Daily Star.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ, а Сон Хын Мин в 36 матчах забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.