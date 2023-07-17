Экс-защитник «Спартака» Брызгалов: с удивлением прочитал новость об уходе Федуна

Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов сообщил, что с удивлением воспринял новость об уходе из клуба экс‑владельца Леонида Федуна.

«Как отреагировал на новости об его уходе? В то время, когда я был в «Спартаке», Федун не часто заходил в раздевалку. Но новость о его уходе прочитал с удивлением. Всё‑таки человек сделал всё для клуба», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

Напомним, в августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100% акций «Спартака» и об уходе Леонида Федуна с руководящих позиций в клубе. Совладельцы «Лукойла» приобрели «Спартак» у предпринимателя Андрея Червиченко в 2004 году.

Брызгалов играл за «Спартак» с 2011 по 2016 год. С 2019 года российский защитник выступает за «Факел».