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Марио Фернандес провёл первую тренировку в составе «Зенита»

Марио Фернандес провёл первую тренировку в составе «Зенита»
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес, ставший футболистом команды сегодня, 17 июля, уже принял участие в тренировке с игроками петербуржцев. Об этом стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале «Зенита».

32-летний Марио Фернандес подписал контракт с новой командой по схеме «1+1». О его переходе стало известно сегодня, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022-2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля, когда встретится в чемпионате России с «Пари НН».

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