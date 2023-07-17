Дивеев может пропустить игру ЦСКА в 1-м туре РПЛ

Олег Ерёмин, агент защитника Игоря Дивеева, сообщил, что футболист красно-синих может пропустить стартовый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги.
«Не силён в медицинских терминах, но знаю, что Игорь не мог играть и по этой причине был заменён. Не думаю, что это системная история. Поскольку он долгое время играл без травм. Видимо, организм реагирует на чрезмерные нагрузки таким образом.
Сейчас проблема не решена, и этим будет заниматься медицинский штаб. Возможно, он не примет участия в 1-м туре. Было заметно, как после ухода Дивеева прибавилось проблем у ворот Акинфеева. Незаменимых нет, как у нас водится. Но Игорь — важная боевая единица в составе ЦСКА», — цитирует Ерёмина издание Sport24.
Напомним, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча за Суперкубок России с «Зенитом» заявил, что Дивеев получил повреждение голеностопа. Основное время встречи в Казани завершилось со счётом 0:0.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» — 5:4. Дивеев был заменён в перерыве матча. Новый сезон чемпионата России ЦСКА начнёт игрой с «Уралом» 22 июля.
- 17 июля 2023
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