Евгений Алдонин: никогда не мог себе представить, что Марио Фернандес перейдёт в «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Наверное, я никогда не мог себе представить, что Марио Фернандес перейдёт в «Зенит». Но это жизнь, всё бывает возможно. Расстроило, что ЦСКА вёл с ним переговоры, но не смог договориться. Это настоящая боль для армейских болельщиков. Марио решил извлечь для себя финансовую выгоду. В его адрес можно приводить разные эпитеты, но сложно назвать его предателем.

Фернандес верой и правдой бился за ЦСКА десять лет, он искренне переживал за клуб. Думаю, это хорошее приобретение для питерцев. Хотя непонятно, в каком он сейчас находится состоянии, насколько готов уже играть. Посмотрим, будет ли он показывать тот уровень, который демонстрировал на протяжении десяти лет в ЦСКА», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.