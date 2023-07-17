Гендир «Севастополя» — о матче во Второй лиге: это исторический день для крымского футбола

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал об эмоциях команды после первого матча во Второй лиге России.

«Вчерашняя игра — исторический день всего севастопольского и крымского футбола, что подтвердила игра и количество зрителей, которые пришли на стадион. Был практически аншлаг. С 2014 года у нас такого не было. Праздник не только для футболистов, тренеров, это праздник в первую очередь для любителей футбола, которые дождались настоящих профессиональных соревнований, которые давно не проводились на нашей территории. Мечта исполнилась. Большое спасибо болельщикам за активную поддержку на протяжении всего матча. Праздник удался», — сказал Чалый в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 июля, прошёл матч 1-го тура группы 1 дивизиона «Б» ЛЕОН-Второй лиги России между «Севастополем» и ростовским СКА (3:1).