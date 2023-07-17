«Так не делается ни за какие деньги». Якубко жёстко раскритиковал переход Фернандеса

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко жёстко раскритиковал решение бразильского защитника Марио Фернандеса подписать контракт с санкт-петербургским «Зенитом», отметив, что тот получит заслуженную реакцию от болельщиков ЦСКА.
«Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио… Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА, и, думаю, это будет заслуженно. Потому что поступок неправильный с его стороны. Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать. С моей точки зрения это говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
Фернандес до перехода в «Зенит» девять лет играл за ЦСКА и заявлял, что не планирует играть в России за другую команду.
- 17 июля 2023
-
15:24
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:40
-
14:38
-
14:29
-
14:25
-
14:22
-
14:11
-
14:09
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:43
-
12:42
-
12:38
-
12:25
-
12:16
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:47