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«Так не делается ни за какие деньги». Якубко жёстко раскритиковал переход Фернандеса

«Так не делается ни за какие деньги». Якубко жёстко раскритиковал переход Фернандеса
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Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко жёстко раскритиковал решение бразильского защитника Марио Фернандеса подписать контракт с санкт-петербургским «Зенитом», отметив, что тот получит заслуженную реакцию от болельщиков ЦСКА.

«Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио… Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА, и, думаю, это будет заслуженно. Потому что поступок неправильный с его стороны. Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать. С моей точки зрения это говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Фернандес до перехода в «Зенит» девять лет играл за ЦСКА и заявлял, что не планирует играть в России за другую команду.

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