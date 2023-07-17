У «ПСЖ» могут появиться серьёзные финансовые проблемы, если Мбаппе уйдёт бесплатно

У французского «ПСЖ» могут возникнуть серьёзные проблемы с финансовым фэйр-плей, если нападающий команды Килиан Мбаппе покинет клуб на правах свободного агента. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Athletic.

По информации источника, потенциальный бесплатный уход Мбаппе из «ПСЖ» вынудит парижан продавать игроков. Из-за подобной угрозы французский клуб решил приостановить переговоры по нескольким трансферам на вход. Например, по переходу полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Также отмечается, что некоторые потенциальные инвесторы «ПСЖ» считают, что контракт Мбаппе настолько велик, что является проблемой для клуба.

Напомним, Мбаппе отказывается продлить контракт с «ПСЖ». Действующее соглашение нападающего истекает летом 2024 года.

Материалы по теме «ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе, клуб не будет менять своё предложение по контракту

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца